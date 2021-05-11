Hindistan'daki vakalar iPhone üretimini etkiliyor

Gelen bilgilere göre Hindistan'da patlama yapan koronavirüs vakaları nedeniyle, özellikle iPhone 12 üretimi yarı yarıya azaldı.

Hindistan, son haftalarda patlama yapan koronavirüs vakalarıyla boğuşurken, ülkedeki üretim de ciddi şekilde etkileniyor.

Gelen bilgilere göre, Apple tedarikçisi Foxconn'un Tamil Nadu eyaletinde bulunan tesisindeki 100'den fazla işçi koronavirüse yakalandı ve iPhone 12 üretimi yarı yarıya azaldı.

Söz konusu tesis, dünyanın 2 numaralı akıllı telefon pazarı olan Hindistan için özel olarak iPhone üretiyordu.

Foxconn'dan yapılan açıklamada, "Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini en yüksek önceliğimiz olarak görüyoruz ve koronavirüsle mücadelede, yerel yönetim ve halk sağlığı yetkilileriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz." denildi.

Tamil Nadu, Hindistan'ı saran ikinci koronavirüs dalgasında en kötü etkilenen eyaletlerden biri.

Yetkililer, pazartesi gününden itibaren eyalette tam kapanma uygulayarak, vakaları düşürmeye çalışıyor.

Tüm bunlar, Foxconn'un üretim tesisindeki aksamaların bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor.

APPLE İÇİN HİNDİSTAN'IN ÖNEMİ

Washington ile Pekin arasında devam eden ticaret savaşları nedeniyle Apple, iPhone üretiminin bir bölümünü Hindistan'a kaydırmıştı.

Her ne kadar Hindistan pazarında bütçe dostu akıllı telefonlar tercih edilse de Apple, ülkede yeni mağazalar açarak pazar payını artırmaya çalışıyor.

CEO Tim Cook, geçtiğimiz yıl son çeyrekte Apple'ın Hindistan'daki pazar payını iki kat artırdığını söylemişti.

Pazar araştırma şirketi Canalys verilerine göre Apple, 2021'in ilk çeyreğinde Hindistan'da 1 milyondan fazla iPhone sattı ve büyümeyi sürdürdü.