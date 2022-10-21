Hindistan'dan Google'a 161 milyon dolar ceza

Hindistan, piyasaya hakim olmak için Android platformunu kullandığı gerekçesiyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi.

Hindistan Rekabet Komisyonu, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın piyasa hakimiyeti sağlamak için hareket ettiğini tespit etti.

Komisyon, Google'ın Chrome YouTube, Google Haritalar ve diğer uygulamalarının hakimiyetini sağlamak için akıllı telefon üreticileriyle "tek taraflı anlaşmalar" yaptığını açıkladı.

AA'nın haberine göre, Google'ın Android işletim sisteminin lisansını "kötüye kullandığını" belirten komisyon, şirkete bu tür uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Google'a 161 milyon dolar ceza

Açıklamada, Google'ın bu uygulamasının rekabeti engellediği belirtilerek teknoloji devine 161 milyon dolar ceza verildiği aktarıldı. Söz konusu ceza veya suçlamalara dair Google'dan henüz açıklama yapılmadı.