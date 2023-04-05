Hipersonik füzeleri izleyecek ilk ABD uyduları uzaya fırlatıldı SpaceX, hipersonik füzeleri tespit ve takip etmek için kullanılacak ilk 10 uyduyu başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi.

ensonhaber.com

Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, NASA ile yaptığı anlaşmalardan sonra şimdi de Pentagon ile birlikte iş yapıyor.

Daha önce de Pentagon ile anlaşmalar yapan şirket, bu defa Pentagon’un askeri malzemelerini yörüngeye göndermek için hizmet sunuyor.

Füze izleme uyduları fırlatıldı

SpaceX, hipersonik füzeleri tespit ve takip etmek için kullanılacak ilk 10 uyduyu başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi.

Uzay Geliştirme Ajansı'na (SDA) ait Tranche 0 uyduları 2 Nisan'da Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Pentagon'a bağlı Uzay Geliştirme Ajansı, toplamda 28 uzay aracını yörüngeye yerleştirmek istiyor.

Tranche 0 grubunun 18 uydudan oluşan ikinci kısmı haziran ayında yörüngeye gönderilecek.

Söz konusu uzay araçları Lockheed Martin, L3Harris, York ve SpaceX tarafından inşa edilecek.

Uydular Mach 5 (6174 km/s) hızlarında hareket ve manevra yapabilen balistik ve hipersonik füzeleri tespit ve takip edecek.