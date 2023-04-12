Hipersonik seyahat geliyor: İstanbul'dan Ankara'ya 5 dakikada gitmek mümkün olacak! AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan hızlı trenin ardından, yurt dışından da hipersonik seyahat haberi geldi. Rus kökenli fizikçi ve girişimcinin kurduğu Destinus'un havayolu ile ulaşım süresini en az 5 ila 10 kat arası düşürecekleri yeni hipersonik jetler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan İstanbul Ankara arası hızlı trenin ayrıntıları ortaya çıkmıştı. İki şehir arasını 80 dakikaya indirecek olan gelişme yakından takip edilirken, yurt dışında bir başka ulaşım haberi geldi. Rus kökenli fizikçi ve girişimci Mikhail Kokorich tarafından İsviçre’de kurulan start-up Destinus, havayolu ile ulaşım süresini en az 5 ila 10 kat arası düşürecekleri yeni hipersonik jetler üzerinde çalışmaya başladı. Hipersonik jet ile seyahat teknolojisi duyanları şaşırtıyor.

Hipersonik özel jetler gerçek olabilir!

Günümüzde yurt dışı seyahatlerinin oldukça uzun sürdüğü biliniyor. Özellikle Avrupa’dan Avustralya’ya yapılan uçak seyahati şu anda yaklaşık 20 saat sürmekte. Avrupalı turistlerin en çok tercih ettiği ABD’nin New York eyaleti 8 saat sürerken, Kaliforniya ise 15 saat civarı sürmekte.

Bu bölgeler okyanus aşırı olduğu için Avrupa’da yaşamakta olan insanlar yolculuk süresinden oldukça şikayet ediyor. Konu ile ilgili İsviçre’de kurulan ve ilk yatırımlarını almayı başaran start-up Destinus'dan yeni ve beklenmedik bir çözüm geliyor.

Ses hızının 5 katından yüksek gidebilecek

Kurum, hipersonik füze için ikinci testin tamamlandığını söylerken, gerçek dünyada kullanmaya hazır olduklarını da duyurdu. Şirketin, Mach 5 ve daha üzeri olan hızlarda seyahat edebilen ve hidrojenle çalışan yeni nesil bir uçak prototipi üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Bu, aracın ses hızının 5 katından daha yüksek bir sürat ile gidebildiğini gösteriyor. Bu sayede Avustralya yolculukları ülkemizden 4 saat sürerken, ABD ise sadece 90 dakika sürmüş olacak.

İstanbul - Ankara arası 5 dakikada gidilecek

Ayrıca söz konusu jet uçağının Türkiye’ye gelmesi durumunda İstanbul-Ankara ve İstanbul-İzmir arası seyahat süresi sadece 5-6 dakika civarı olabilecek. Fakat bu yolculuk normal bir uçak yolculuğu gibi olmayacak, oldukça farklı olacak. Çünkü bu hızlara ulaşmak için Dünya atmosferinin üst sınırı olan 50 kilometrenin üzerine çıkılması gerekmekte.

2030'larda kullanımda olacağı tahmin ediliyor

Destinus’in ilk uçak prototipi 25 adet yolcuyu 7 bin 500 km’ye kadar taşıyıp götürebilecek. Zaman içerisinde hem yolcu sayısının hem de menzilin artacağı düşünülüyor. 2021 yılından bu yana tasarım ve test dönemi devam eden uçak için kullanım tarihinin en erken 2030 olacağı tahmin ediliyor.