Hollanda'dan TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava

Hollanda Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı, çocukların verilerini koruyamadığı gerekçesiyle TikTok'a 1.4 milyar euroluk dava açtı.

Son zamanların en çok tartışılan sosyal platformlarından biri haline gelen Çinli video uygulaması TikTok, özelliklere çocuklara kötü örnek olmasıyla birçok ülkenin radarında.

Geçtiğimiz aylarda, kullanıcıların haklarını kapsamlı bir şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle AB Komisyonu ve ulusal tüketici koruma kurumlarına şikayet edilen TikTok, şimdi de Hollanda'nın gündeminde.

Hollanda Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı (SOMI), çocukların verilerini koruyamadığı gerekçesiyle, 64 bin ebeveyn adına TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava açtı.

ÇOCUKLARI KORUMUYOR İDDİASI

SOMI yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre TikTok, veri kullanma izinlerini uygun bir şekilde almıyor ve platformdaki çocukları zararlı içeriklerden yeteri kadar koruyamıyor. Ayrıca yetkililer, TikTok'un gereğinden fazla kullanıcı verisi topladığını iddia ediyor.

SOMI kurucularından Cor Wijtvliet, daha önce Avrupa Birliği'ndeki kurumlara TikTok ile ilgili birçok şikayet mektubu gönderdiklerini, ancak herhangi bir cevap alamayınca böyle bir dava açtıklarını söylüyor.

Öte yandan TikTok, daha önce açılan gizlilik davalarının sonucunda milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı.