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    Honda ile Sony, elektrikli otomobiller için ortak oldu

    Sony, elektrikli otomobil projesi için Honda ile iş birliği yaptıklarını duyurdu. İlk ortak otomobilin 2025'te satışa çıkması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 15:34
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    Honda ile Sony, elektrikli otomobiller için ortak oldu

    Elektrikli otomobillerin popüler olmaya başladığı günümüzde, birçok marka bu sektöre ciddi yatırımlar yapıyor. Ayrıca üreticiler, karbon salınımını sıfıra indirerek daha temiz bir gelecek inşa etmek istiyor.

    2050 yılına kadar sıfır karbon salınımı hedefine ulaşmayı hedefleyen Japonya'da, dünyaca ünlü otomotiv devi Honda, yeni iş birliklerine imza atıyor.

    SONY İLE HONDA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN EL SIKIŞTI

    Japonya merkezli teknoloji devi Sony,  tam elektrikli SUV modeli Vision-S 02'yi birkaç ay önce tanıtmıştı. Şirket, şimdi de Honda ile iş birliği yaparak yeni bir elektrikli araç şirketi kuracak.

    Yapılan açıklamalara göre, her şey yolunda giderse bu iş birliğinden doğan ilk elektrikli otomobil 2025 yılında karşımıza çıkacak.

    Bu kapsamda, Sony'nin Vision serisinin yeniden mi markalandırılacağı yoksa yepyeni otomobiller mi tasarlanacağı şimdilik bilinmiyor.

    sony



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