Honda, uzayda enerji sistemi kurmak için çalışmalara başladı

Honda ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzayda kurulacak yenilenebilir enerji sistemi için ortak fizibilite çalışmaları yapıyor.

Honda ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzayda yaşam çalışmaları kapsamında oksijen ve yakıt ihtiyaçlarını dünyadan ikmal yapmadan çözmek için ‘dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi’ kuracak.

2020 yılının kasım ayında araştırmalar için anlaşma yapan Honda ve JAXA, şimdi de bu araştırmalardan elde ettikleri verilerle uzay çalışmaları için son derece hayati bir rol taşıyan sistemin geliştirilmesini için çalışmalara başladı.

Honda’nın hidrojen teknolojilerindeki deneyiminden yararlanılacak çalışma kapsamında, dolaşımlı bir yenilenebilir enerji sistemi geliştirmesi planlanıyor.

İKİ SİSTEM BİRLEŞİYOR

Honda; bu sistem içerisinde, suyu elektrolize etmek için güneş enerjisini kullanarak oksijen ve hidrojen üreten yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemi ile oksijen ve hidrojenden elektrik ile su üreten ‘yakıt hücresi sistemini’ birleştiriyor.

UZAY YÜKÜNÜ AZALTIYOR

Honda tarafından geliştirilen yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemi, hidrojeni sıkıştırmak için bir kompresöre ihtiyaç duymadığı için bu yöntem, uzay taşımacılığında çok hassas bir konu olan taşıma kapasitesi ve kütlenin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

JAXA Başkan Yardımcısı Hiroshi Sasaki, uzaydaki faaliyetleri önemli ölçüde katkı sağlayacak dolaşımlı yenilenebilir enerji sisteminin geliştirilmesi için Honda ve JAXA’nın güçlü yönlerinden yararlanarak, istikrarlı bir ilerleme kaydetmek istediklerini söyledi.

Honda, uzun yıllardır hidrojen teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi üzerinde çalışmalar yürütüyor.

2002 yılında yakıt hücreli araçların kiralama yoluyla satışına başlayan dünyadaki ilk şirket Honda oldu. Diğer yandan Honda, yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemini kullanarak akıllı hidrojen istasyonları kuruyor ve geliştirmeye devam ediyor. ​​​​​​​