Honor 300 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü görüntüleri sızdırıldı

Haber Merkezi

Honor 300 serisi hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Honor 300 ve 300 Pro modellerinin Çin'deki resmi çevrimiçi mağazada listelenmesinin ardından, serinin en güçlü modeli olması beklenen Honor 300 Ultra'nın görüntüleri de internete sızdırıldı.

STASARIM DETAYLARI

Saygın bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station tarafından paylaşılan görüntüler, Honor 300 Ultra'nın tasarımına ışık tutuyor.

Görüntüler, Ultra modelinin Pro modeline benzer bir tasarıma sahip olduğunu ancak kamera kurulumunda farklılıklar bulunduğunu gösteriyor.

ULTRA MODELİNDE PERİSKOP KAMERA

Ultra modelinin en dikkat çekici özelliği, Pro modelinde bulunmayan periskop kamera. Bu kamera sayesinde Ultra modelinin daha gelişmiş zoom yeteneklerine sahip olması bekleniyor.

KAMERA DIŞINDA PRO MODELİNE BENZER BİR TASARIM

Periskop kamera dışında, Honor 300 Ultra'nın tasarımının Pro modeline oldukça benzediği görülüyor. Her iki model de şık ve modern bir tasarıma sahip.

Sızdırılan görüntüler, Honor 300 Ultra'nın en az siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER HAKKINDA BİLGİ YOK

Ne yazık ki sızdırılan görüntüler, Honor 300 Ultra'nın teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi içermiyor.

Ancak, Pro modelinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Ultra modelinin ise daha da güçlü bir işlemciye sahip olması muhtemel.

Honor 300 serisinin çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, 300 ve 300 Pro modellerinin Çin'deki resmi çevrimiçi mağazada listelenmesi, lansmanın yakın olduğunu düşündürüyor.