Honor 500 ve 500 Pro tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Honor, uzun süren sızıntıların ardından amiral gemisi özelliklerini barındıran yeni akıllı telefon serisi Honor 500'ü Çin pazarında kullanıcıların beğenisine sundu.

Yeni seri, özellikle sunduğu devasa batarya kapasitesi ve iddialı kamera donanımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

TEKNİK DETAYLAR

Honor 500 modeli gücünü 4nm sürecinden geçen Snapdragon 8s Gen 4 işlemciden alırken, Pro versiyonu ise Snapdragon 8 Elite platformuyla performans çıtasını en üst seviyeye taşıyor.

Her iki cihazda da 6000 nit parlaklığa ulaşabilen ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,55 inçlik 1,5K çözünürlüğünde AMOLED ekranlar kullanılıyor.

200 MP ANA KAMERA

Serinin arka tarafında, sınıfının en büyüğü olduğu belirtilen sensöre sahip 200 megapiksellik bir ana kamera yer alıyor.

Pro modelinde buna ek olarak optik görüntü sabitleme özellikli 50 megapiksel 3X telefoto lens bulunurken, ön tarafta 4K video destekli 50 megapiksel selfie kamerası mevcut.

DEV BATARYA VE İNCE TASARIM

Honor, cihazların sadece 7,75 mm inceliğinde olmasına rağmen kasaya 8000 mAh kapasiteli devasa bir batarya sığdırmayı başararak pil ömrü konusunda rekor kırmayı hedefliyor.

80W hızlı şarj desteği sunan ve IP69K dayanıklılık sertifikasına sahip olan serinin fiyatları şu şekilde:

Honor 500:

12GB + 256GB: 380 dolar

12GB + 512GB: 420 dolar

16GB + 512GB: 465 dolar

Honor 500 Pro:

12GB + 256GB: 505 dolar

12GB + 512GB: 550 dolar

16GB + 512GB: 590 dolar

16GB + 1TB: 675 dolar