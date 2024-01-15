Horlamayı engelliyor: Yapay zeka destekli akıllı yastık tanıtıldı Yeni tanıtılan akıllı yastık, başınızı ayarlamak ve horlamanızı engellemek için yapay zeka teknolojilerinden güç alıyor.

ensonhaber.com

Çin merkezli bir şirket olan DeRucci, CES 2024'te ilk akıllı ve horlamayı önleyici yastık olduğunu iddia ettiği teknolojiyi sergiledi.

DeRucci'nin yeni uyku sağlığı teknolojileri serisi, ilk olarak 14 Aralık'ta bir basın bülteniyle duyurulmuştu.

Bu ürünler arasında akıllı yatak, yüksekliği ayarlanabilir yastık, yapay zekalı uyku izleme, akıllı ses kontrol panelleri ve perde rayları dahil olmak üzere akıllı uyku ürünleri var.

"İnsanların daha iyi uyumasını sağlamak" misyonuna sahip bir uyku sağlığı şirketi olan DeRucci, 2004 yılından bu yana ürünlerini pazara sunmak için uluslararası tıbbi kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla iş birliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıl içinde DeRucci, 12 yeni yapay zeka yatağı piyasaya sürdü. Ayrıca dünya çapında 17'den fazla ülke ve bölgeye özel yatak takımları pazarladı.

Horlamaya karşı savaşan akıllı yastık

Horlama önleyici yastık, bu yıl CES fuarının en yeni ve en havalı ürünlerinden biri olmayı başardı.

Yastık, horlamayı işaret edebilecek hafif hareketleri izleyerek çalışıyor. Uyuyan kişinin horladığını fark ettiğinde, uykuyu ayarlayarak ve uyuyan kişinin kafasının konumunu hareket ettirerek müdahale ediyor.

Bu sayede hem horlama azaltılıyor hem de uyku apnesi riski minimuma iniyor.

Horlama önleyici akıllı yastık, bir uygulama ve uzaktan kumandayla eşleşerek uykuya dalmadan önce başınızı manuel olarak rahat bir konuma hareket ettiriyor.

Horlama yüzde 89'a kadar azalıyor

Dahili bir klinik araştırmaya göre şirket, yastığın horlamayı yüzde 89'a kadar azaltabildiğini söylüyor.