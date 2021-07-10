Huawei, 30 milyon Volkswagen aracına bağlantı desteği sunacak

Huawei, Volkswagen Grubu'nun bir tedarikçisiyle 4G teknolojisine yönelik lisans anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma, 30 milyondan fazla aracı kapsıyor.

ABD tarafından baskı altında olan ve kendine yeni çıkış yolları arayan Huawei, son zamanlarda otomotiv sektörüne yönelmiş durumda.

Çinli teknoloji devi, Volkswagen ile son zamanların en büyük anlaşmalarından birine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamada, Huawei'nin Volkswagen Grubu'nun bir tedarikçisiyle lisans sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

30 MİLYONDAN FAZLA MODELE 4G HİZMETİ VERECEK

Yapılan anlaşma kapsamında Huawei'nin 4G kablosuz teknolojisi, Volkswagen Grubu'na ait 30 milyonu aşkın araçta kullanılacak.

Bu teknolojiler günümüz araçlarındaki multimedya sistemleri, sürücü asistan sistemleri ve diğer gelişmiş sistemler için oldukça önemli bir kriter.

Söz konusu anlaşmanın, Huawei'nin otomotiv dünyasındaki en büyük lisans anlaşması olduğu ifade ediliyor. Öte yandan, anlaşmanın hangi tedarikçiyle imzalandığı ve diğer detayları açıklanmadı.

VOLKSWAGEN'DEN AÇIKLAMA

Volkswagen'den yapılan açıklamada, "Dünyanın önde gelen bilgi iletişim teknolojisi şirketinin, tedarikçilerimizden birine mobil iletişim patentleri için lisans vermesinden memnuniyet duyuyoruz.

Tedarik zincirindeki bu lisanslama, mobilite endüstrisi ile bilgi ve iletişim endüstrisi arasındaki giderek artan iş birliğinin nasıl başarılı olabileceğinin bir göstergesi." ifadelerine yer verildi.

4G VE 5G BAĞLANTILARINDA HUAWEI FARKI

Çinli teknoloji devi Huawei, her ne kadar ABD ambargolarıyla karşı karşıya kalsa da özellikle 4G ve 5G patentleri konusunda lider.

Teknoloji devinin, son 20 yılda 100'den fazla patent lisans anlaşmasına imza attığı belirtiliyor.