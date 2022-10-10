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    Huawei, ABD yaptırımlarına direniyor

    Huawei, ABD'den gelen yaptırımlara rağmen 5G telefon üretimine devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 10:27
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    Huawei, ABD yaptırımlarına direniyor

    Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

    Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, Joe Biden döneminde de sert yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

    Huawei direniyor

    Huawei, pazardaki konumunu yeniden kazanmak amacıyla önümüzdeki yılın başlarında ABD yaptırımlarını aşarak 5G akıllı telefon üretimine yeniden başlamayı planlıyor.

    Amerikan teknolojisi satın alması yasaklanan şirket, Çin'de üretilen çipleri kullanmak zorunda kalacak.

    huawei

    Öte yandan söz konusu çiplerin, diğer markaların kullandığı çiplere göre düşük kalitede olduğu söyleniyor.

    Huawei CEO'su Yu Chengdong, daha önce şirketin 5G çağında 4G bağlantı teknolojisine sahip akıllı telefon satmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti.


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