Huawei, ABD yaptırımlarından kurtulmak için kendi çip fabrikasını kuracak

Huawei, ABD yaptırımlarından kurtulmak için kendi çip fabrikasını kuracak

ABD'nin kısıtlamalarından oldukça bunalan Huawei, Şanghay'da özel bir yonga üretim fabrikası kurarak engelleri aşmaya çalışacak.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, aynı zamanda ABD'nin uyguladığı kısıtlamalarla oldukça sıkıntılı günler yaşıyor.

Hükümet, diğer şirketlerin ülkede Huawei ile iş yapmasını engellemiş ve Çinli şirketi kara listeye almıştı. Bu nedenle Çinli şirket, ABD'nin teknolojilerini kendi çiplerinde kullanamıyor.

HUAWEI, KENDİ FABRİKASINI KURMAK İSTİYOR

ABD'nin kısıtlamalarından oldukça bunalan Çinli şirket, Şanghay'da özel bir yonga üretim fabrikası kurarak engelleri aşmaya çalışacak.

Huawei, çip fabrikaları inşa etme ve yönetme konusunda pek de uzman sayılmaz. Bu nedenle Çinli şirket, Şanghay'da yonga araştırma şirketi olan Shanghai IC Ar-Ge Merkezi ile ortaklık kuracak.

Tesis, ilk etapta düşük kaliteli 45nm yongalar üretecek ve 2021'in sonlarına doğru daha gelişmiş 28nm yongalar üretmeye başlayacak. 2022'nin sonlarına doğru ise 5G teknolojisi için 20nm yongaların üretimine başlanacak.

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