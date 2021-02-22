Huawei, akıllı telefon üretimini yüzde 60 azaltacak

ABD ile yaşanan sorunlardan dolayı 2020'de oldukça zor günler yaşayan Huawei, bu yıl yüzde 60 daha az akıllı telefon üretecek.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli ambargolarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Huawei, daha sonra ABD'nin kara listesine alınarak ülkedeki şirketlerle iş yapması engellenmişti.

Gelen bilgilere göre Çinli şirket, 2021 yılında üzerindeki baskıyı daha şiddetli hissetmeye başlayacak. Huawei'nin bu yıl telefon satışlarında ağır bir darbe alması bekleniyor.

YÜZDE 60 DAHA AZ TELEFON ÜRETECEK

Huawei'nin tedarikçilere gönderdiği mesajda, 2021 yılında yüzde 60 daha az akıllı telefon üretileceği bilgisi yer aldı.

Nikkei Asia'nın raporuna göre, geçtiğimiz yıl 190 milyon adet telefon satışa çıkaran Çinli şirket, bu yıl 70-80 milyon arası bir satış hedefliyor. Aynı zamanda, şirketin kendi ürettiği Kirin işlemcileri de ABD kısıtlamaları nedeniyle zora girmiş durumda.

KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Araştırma şirketi IDC'nin son raporuna göre Huawei, küresel akıllı telefon endüstrisinde Samsung ve Apple'ın adından üçüncü sıraya geriledi. Uzmanlara göre Huawei'deki bu düşüş 2021'de de devam edecek.

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, yaklaşık 2 yıldır süren baskının kaldırılması için ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istediğini açıklamıştı.

Ancak ABD'li analistler, Biden yönetiminin Huawei'ye izin verilse bile, yine bazı kısıtlamalar getirebileceğini, bu nedenle Çinli şirketin eski günlerine dönemeyeceğini düşünüyor.