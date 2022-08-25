Huawei CEO'su: Hayatta kalmaya çalışacağız

Huawei CEO'su, önümüzdeki yıllarda ciddi bir kemer sıkma politikası uygulayacaklarını açıkladı.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, Joe Biden döneminde de yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Son yıllarda ise küresel ekonomideki zayıflama ve yüksek enflasyon, Huawei'yi daha da zora soktu. Çin'den gelen bilgilere göre, şirketin durumu pek de iç açıcı değil.

Huawei hayatta kalmaya çalışacak

Huawei CEO'su Ren Zhengfei’nin gönderdiği bildiride, Huawei’yi önümüzdeki 3 yıl için zor bir dönem beklediği ve şirketin daha çok ‘hayatta kalmaya’ odaklanacağı bilgileri yer alıyor.

Net kâr yarı yarıya düştü

Huawei, zorlu ekonominin müşterilerden gelen talebi azaltması ve ABD teknoloji kısıtlamalarının getirdiği sıkıntıların artması nedeniyle ilk yarı net kârının yarı yarıya düştüğünü açıklamıştı.

Şirketin geliri, yılın ilk 6 ayında yıllık yüzde 5,9 düşüşle 301,6 milyar yuan'a (44,73 milyar dolar) düşerken, şirketin kâr marjı, 31.39 milyar yuandan 15.08 milyar yuana geriledi.