Huawei CEO'sundan iPhone açıklaması: Çok daha başarılıyız Huawei Tüketici Grubu CEO'su Richard Yu; Huawei cihazların, iPhone'lara göre çok daha başarılı olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.

Huawei CEO'sundan açıklamalar

Huawei CEO’su Richard Yu, Apple’ın pazardaki konumunu değerlendi. Richard Yu; Huawei cihazların, iPhone'lara göre çok daha başarılı olduğunu söyledi.

Şirketin Ar-Ge'ye her geçen gün daha fazla yatırım yaptığını söyleyen CEO, bu sayede yüksek kaliteli akıllı telefonlar ve daha iyi bir tüketici deneyimi elde ettiklerini vurguladı.

P60 serisi ve Mate X3 dahil olmak üzere Huawei’nin en yeni amiral gemisi telefonlarına vurgu yapan Richard Yu, HarmonyOS ile kutudan çıkan akıllı telefonların sorunsuz bir deneyim yaşattığını, ancak iOS ekosisteminde çeşitli hataların ortaya çıktığını söyledi.