Huawei, Çin'de Apple ile rekabet etmek için fiyatları düşürdü

Haber Merkezi

Çin, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı. Premium segmentte ise Apple büyük bir liderliğe sahip.

Ancak, Huawei de iddiasını ortaya koyuyor. Üçüncü çeyrekte premium telefon satışlarını yüzde 34 artıran Huawei, pazar payını yüzde 33'e çıkardı.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Huawei, Apple ile rekabet edebilmek için telefonlarının fiyatlarını düşürdü. Pura 70 Ultra modelinin 1 TB versiyonu yüzde 18, 512 GB versiyonu ise yüzde 20 indirimle satılıyor. Katlanabilir Mate X5 modelinde de yüzde 19'luk bir indirim yapıldı.

Huawei Mate X5, 2023 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana en popüler katlanabilir telefon oldu.

CINNO araştırma şirketine göre, Mate X5'in başarısı Huawei'nin katlanabilir telefon pazarında liderliğini pekiştirdi.

MATE 70 SERİSİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Huawei'nin yeni amiral gemisi serisi Mate 70, beklenen satış rakamlarına ulaşamadı.

Kirin 9020 işlemcisinin rakiplerine göre daha zayıf olması, satışları olumsuz etkileyen faktörler arasında gösteriliyor.

Huawei, Çin'in katlanabilir telefon pazarında lider konumda. Üçüncü çeyrekte 1.12 milyon katlanabilir telefon satan şirket, bir önceki yıla göre yüzde 97'lik bir büyüme kaydetti.