Huawei, elektrikli aracını resmen duyurdu: İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei'nin elektrikli aracı "Huawei Cyrus Smart Selection SF5", şirketin resmi web sitesinde ortaya çıktı.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yönelmiş durumda.

Örneğin ABD'li şirket Apple'ın, kendi otomobil projesi üzerinde çalıştığı ve üreticilerle görüşme yaptığı biliniyor. Ayrıca Xiaomi'nin de elektrikli araçlar üzerinde çalışığı belirtiliyor.

Son zamanlarda ABD'nin baskılarından iyice bunalan ve akıllı telefon pazarında kan kaybeden Çinli üretici Huawei, şansını elektrikli otomobil pazarında deneyecek.

İLK ELEKTRİKLİ ARACINI DUYURDU

Bu sektörde rakiplerinden geri kalmak istemeyen Çinli şirket, ilk elektrikli aracını resmen duyurdu. Cyrus Smart Selection SF5 isimli modelin özellikleri ve fiyatı, Huawei'nin resmi web sitesinde yayınlandı.





Huawei ve Seres iş birliği ile geliştirilen Cyrus Smart Selection SF5; Huawei DriveONE teknolojisi, çift motorlu dört tekerden çekiş ve Huawei Sound ses sistemi gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

Cyrus Smart Selection SF5, yaklaşık 543 beygir gücüne denk gelen 405 kW güç, 820 Nm tork, tek şarj ile 1000 kilometreye kadar azami menzil gibi oldukça iddialı özelliklere sahip.

Otomobil, 0-50 km hızlanmayı 2 saniyede, 0-100 km hızlanmayı ise 4,68 saniyede tamamlayabiliyor.

FİYAT

Huawei Cyrus Smart Selection SF5'in fiyatı, 27 bin dolar ile 31 bin dolar arasında değişecek.

Huawei'nin web sitesinde yer alan bilgilere göre, otomobille ilgili daha fazla detay 21-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Şanghay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'ndaki Seres standında olacak.



