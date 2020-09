Huawei, EMUI 11 sürümünü tanıttı: İşte telefonlara gelecek yenilikler

Huawei Geliştirici Konferansı 2020 (HDC 2020) etkinliğinde, merakla beklenen yeni arayüz güncellemesi EMUI 11'i duyuruldu. İşte EMUI 11 ile birlikte Huawei modellerine gelecek yenilikler.

Huawei'nin uzun süredir beklenen etkinliği Huawei Geliştirici Konferansı 2020 (HDC 2020), 10 Eylül'de (bugün) başladı ve 12 Eylül'de sona erecek.

Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte, Huawei telefonlara gelecek yeni EMUI 11 güncellemesi de duyuruldu.

Bir önceki sürüme göre bazı yeni özellikler ve iyileştirmeler içeren EMUI 11, bugünden itibaren beta olarak bazı Huawei modelleri için kullanıma sunulacak.

EMUI 11 İLE GELECEK YENİLİKLER

Android 10 tabanlı EMUI 11, bir önceki sürüme göre daha gelişmiş bir Galeri uygulamasına sahip. Ayrıca kullanıcılar yeni sürümle birlikte, "Always on Display" adı verilen her zaman açık ekran özelliğinde, daha fazla efekt ve stile sahip olabilecek.

Çoklu pencere desteğinde de daha iyi bir performans sunan EMUI 11, tek hamleyle çoklu pencere özelliğini aktif etmenizi sağlayacak.

Huawei, EMUI 11 ile gizliliğe daha fazla odaklanmış gibi görünüyor. Yeni sürümle birlikte kullanıcılar, herhangi bir uygulama arka planda mikrofon, kamera veya GPS kullandığında bilgi sahibi olabilecek.

Ayrıca yeni görsele efektlerle birlikte, kullanıcılar EMUI 11 ile daha iyi bir görsel deneyim yaşayabilecek.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, EMUI 11 beta olarak bugünden itibaren bazı akıllı telefonlarda kullanılabilecek.

EMIUI 11 BETA GÜNCELLEMESİ ALAN HUAWEİ MODELLERİ