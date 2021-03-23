Huawei, giyilebilir cihaz pazarında yüzde 50,7 artış kaydetti

Giyilebilir cihaz pazarında, yüzde 50,7'lik satış büyümesine sahip olan Huawei, Huawei Sağlık Laboratuvarı'nın açılmasıyla Ar-Ge yatırımlarına devam ediyor.

Elektronik harcamaların artması ve fiziksel aktivitelerin tek başına yapılmaya başlanmasıyla birlikte, pazar verileri salgın zamanında giyilebilir cihaz sektöründe güçlü bir büyüme olduğunu gösteriyor.

Giyilebilir cihaz pazarında yüzde 50,7'lik en yüksek giyilebilir ürünler satış büyümesine sahip olan Huawei, IDC'nin Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker raporuna göre, şu anda küresel olarak 3'üncü sırada yer alıyor.

Türkiye'nin de dahil olduğu Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav ülkeleri bölgesinde Huawei, fitness bantları ve akıllı saatler ürün gamlarında yüzde 22 pazar payı oluşturdu ve ilk sırada yer aldı.

AR-GE'YE DEV YATIRIM

Şirket açıklamasına göre, Huawei, 2019 yılında gelirinin yüzde 15,3'ünü (131,7 milyar Çin yuanı) Ar-Ge'ye ayırdı ve son 10 yılda 600 milyar Çin yuanı üzerinde yatırım yaptı.

Huawei, aynı zamanda 96 binden fazla çalışanı, 14 araştırma merkezi ve Ar-Ge'ye odaklanmış dünya çapında 36 ortak inovasyon merkezine sahip.

Tüm akıllı giyilebilir ürünlerin güvenilirliğini test etmek için bir deneysel alan ve 20'den fazla profesyonel Ar-Ge türü donanımı içeren profesyonel bir spor sağlığı analizi bölümlerini içeren iki bölgenin birleşiminden oluşan Huawei'nin yeni Sağlık Laboratuvarı, yeni fikirlerin ve giyilebilir ürünlerin yuvası olacak.

Donanım güvenilirliği testi alanları, Huawei'nin akıllı giyilebilir ürünlerinin 25 tür dayanıklılık testiyle değerlendirildiği özel bir laboratuvar olarak öne çıkıyor.

Sadece bu zorlu test programını geçen ürünler piyasaya sürülecek ve tüketicilere teslim edilecek.