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    Huawei, HarmonyOS 3.0'ı 24 Ekim'de tanıtacak

    Huawei, 24 Ekim'de düzenleyeceği geliştirici konferansında kendi işletim sisteminin yeni versiyonu HarmonyOS 3.0'ı görücüye çıkaracak.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 14:04
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    Huawei, HarmonyOS 3.0'ı 24 Ekim'de tanıtacak

    ABD'nin yaptırımları nedeniyle Android lisansını kaybeden Huawei, geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sisteminin "2.0" sürümünü 2 Haziran'da tanıtmıştı.

    HarmonyOS; yalnızca akıllı telefonlara değil, aynı zamanda akıllı saatlere, akıllı ev aletlerine, araç sistemlerine ve televizyonlara da güç vercek.

    29 Temmuz'da 40 milyon civarı kullanıcıya sahip olan  HarmonyOS, şu an itibarıyla 120 milyon kullanıcıyı aşmış durumda.

    YENİ SÜRÜM GELİYOR

    Huawei, 24 Ekim'de düzenleyeceği geliştirici konferansında kendi işletim sisteminin yeni versiyonu HarmonyOS 3.0'ı tanıtacak.

    Ancak şu anda HarmonyOS 3.0'ın beraberinde hangi özellikler ile geleceği gizli tutuluyor.

    harmonyos

    HUAWEI'NİN YIL SONU HEDEFİ 360 MİLYON

    Huawei, yıl sonuna kadar 360 milyon cihaza HarmonyOS yüklenmesini bekliyor. Gelecek yıl ise bu cihazların sayısı 12,3 milyara kadar çıkacak.

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