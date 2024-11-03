Huawei, HarmonyOS NEXT'in Android ve iOS'tan sonra dünya çapında üçüncü olmasını istiyor

Haber Merkezi

ABD'nin 2019 yılında Huawei'ye uyguladığı ambargo, Çinli teknoloji devinin Android lisansını kaybetmesine neden olmuştu.

Bu durum, Huawei'yi kendi işletim sistemini geliştirmeye yöneltmişti. 2019 yılında duyurulan HarmonyOS, Android'in açık kaynaklı sürümüne dayanıyordu.

Ancak 22 Ekim 2024'te yayınlanan HarmonyOS NEXT, tamamen bağımsız bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, yeni işletim sisteminin dünya çapında üçüncü büyük mobil işletim sistemi olmasını hedefliyor.

HarmonyOS NEXT, yalnızca HarmonyOS çekirdeğini kullanıyor ve sadece HarmonyOS uygulamalarını destekliyor.

Bu, Huawei'nin Android'den tamamen bağımsız bir ekosistem yaratma yolunda önemli bir adım attığını gösteriyor.

HARMONYOS NEXT NELER SUNUYOR

HarmonyOS NEXT, yapay zeka destekli özellikleriyle de dikkat çekiyor. Xiaoyi asistanı, kullanıcıların işletim sistemiyle etkileşimini kolaylaştırıyor.

Kilit ekranı ise iOS'a benzer bir tasarıma sahip. Ayrıca, widget'ların duvar kağıdıyla uyumlu hale getirilmesi gibi kullanıcı dostu özellikler de bulunuyor.

Huawei, geliştiricileri HarmonyOS NEXT için uygulama geliştirmeye teşvik etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu, 15.000 uygulama ve hizmetin HarmonyOS NEXT ekosistemine dahil olduğunu ve bu sayının giderek artacağını belirtti.

Huawei, HarmonyOS'un dünya çapında 1 milyardan fazla cihazda kullanıldığını açıkladı. Bu, HarmonyOS'un hızla büyüyen bir ekosistem olduğunu gösteriyor. Huawei, HarmonyOS NEXT ile Android ve iOS'a karşı güçlü bir rakip olmayı hedefliyor.