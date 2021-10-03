Huawei, İsveç'in 5G yasağına itiraz etti

Huawei; İsveç mahkemesinin, haziran ayında Çinli şirketin ülkede 5G ekipmanı satmasına yönelik yasağı onaylayan kararına itirazda bulundu.

Çin hükümet ile bağlantılı olduğu iddialarıyla Huawei'yi casuslukça suçlayan ABD hükümeti, bir yandan Çinli şirkete yaptırım uygulamaya devam ederken, diğer yandan da ülkelere baskı yapmayı sürdürüyor.

İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler, ABD'nin baskıları sonucunda Huawei'yi ülkedeki 5G ağlarından çıkarma kararı almıştı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Belçika'nın ardından, 5G ağlarında Huawei'yi yasaklayan ülkelere geçtiğimiz aylarda İsveç de eklenmişti.

HUAWEI'DEN İTİRAZ

Huawei, İsveç mahkemesinin haziran ayında Çinli şirketin ülkede 5G ekipmanı satmasına yönelik yasağı onaylayan kararına karşı temyiz başvurusunda bulundu.

Şirket, davada sözlü duruşma talep ettiğini, ancak böyle bir duruşmanın yapılıp yapılmayacağına veya Avrupa Adalet Divanı'ndan ön karar istenip istenmeyeceğine Temyiz Mahkemesi'nin karar verebileceğini söyledi.

Huawei daha önce temyiz de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğini açıklamıştı.

Huawei'nin şu anda Avrupa'da yaklaşık 90 milyon kullanıcısı bulunuyor. Ancak ABD'nin getirdiği Google ve Android yasağı sonrasında bu kullanıcılarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Çinli şirket, bir çözüm aramaya çalışıyor.