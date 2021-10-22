Huawei, Joe Biden'a yönelik lobi faaliyetleri için 500 bin dolar ödedi

Huawei, Joe Biden'a yönelik lobi faaliyetleri için 500 bin dolar ödedi

Huawei'nin, Beyaz Saray'da lobi yapmak için temmuzdan eylüle kadar Demokrat lobici Tony Podesta'ya 500 bin dolar ödediği ortaya çıktı.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansını kaybeden Huawei için, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla yeni bir umut doğdu.

Uzun süredir güvenlik endişeleri nedeniyle kara listede olan ve ABD'li şirketlerle iş yapamayan Huawei, yeni başkanla birlikte bu sorunları çözmek istiyor.

Huawei, eski Başkan Donald Trump döneminde Google, Qualcomm ve Intel gibi önemli şirketler dahil olmak üzere Amerikan şirketleriyle iş yapmasını engelleyen başkanlık kararnamelerini geri aldırmak üzere kesenin ağzını açtı.

LOBİCİLİK İÇİN 500 BİN DOLAR ÖDEDİ

Lobicilik faaliyetlerine ilişkin kamuya açılan federal lobicilik raporunda, Çinli telekomünikasyon şirketinin ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik lobi yapmak üzere, Hillary Clinton'a yakınlığıyla bilinen Demokrat lobici Tony Podesta'ya 500 bin dolar ödediği görüldü.

Raporda; ödemenin temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yapıldığı belirtildi.

Kongreye sunulan lobicilik faaliyet raporunda, Huawei'nin 2021'in üçüncü çeyreğinde federal lobi faaliyetlerine yaklaşık 1,4 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde sadece 100 bin dolar harcamışken, bu yılın ikici çeyreğinde ise 1,1 milyon dolar harcamıştı.

Trump'ın uyguladığı yasaklardan sonra oldukça kan kaybeden ve akıllı telefon satışlarında gerilere düşen Huawei, Biden'ın yumuşak tutumu sayesinde yeniden bir ivme yakalayabilir.

Ancak ABD'li analistler, Biden yönetiminin Huawei'ye izin verse bile yine bazı kısıtlamalar getirebileceğini, bu nedenle Çinli şirketin eski günlerine dönemeyeceğini düşünüyor.