Huawei: Kendi işlemcimizi yeniden üretmeyi düşünmüyoruz

Huawei, son zamanlarda yeniden Kirin işlemcilerin üretileceğine dair çıkan haberleri yalanladı.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Huawei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle akıllı telefonlar için geliştirdiği Kirin işlemcilerinin üretimine 2020 yılında son vermişti.

Son zamanlarda ise Huawei'nin yeniden kendi işlemcisinin üretimine başlayacağına dair haberler çıktı.

Huawei'den yalanlama

Huawei, son zamanlarda yeniden Kirin işlemcilerin üretileceğine dair çıkan haberleri yalanladı. Huawei’nin bu açıklaması, 2023’te de şirketin telefonlarında Kirin işlemcileri göremeyeceğimiz anlamına geliyor.

Huawei, Amerikan teknolojilerini kullanan şirketlerle iş birliği yapamadığı için tek başına işlemci üretemiyor.

Şirketin tüketici ürünleri müdürü Richard Yu, daha önce yaptığı açıklamada, "Bu bizim için çok büyük bir kayıp." demişti.