Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro için EMUI 10.1 yayınlandı

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro için EMUI 10.1 yayınlandı

Huawei, Avrupa'daki bazı Mate 30 ve Mate 30 Pro modelleri için EMUI 10.1 güncellemesini kullanıma sundu.

Günümüzde piyasada bulunan akıllı telefonların birçoğu, android işletim sistemini kulllanıyor. Ancak bu durum, telefonların hepsinde aynı arayüz tasarımının kullanılacağı anlamına gelmiyor.

Birçok akıllı telefon üreticisi, kendi geliştirdiği android tabanlı arayüzleri kullanıyor. Örneğin Samsung telefonlarda One UI arayüzü kullanılırken, Huawei ise EMUI arayüzünü kullanıyor.

Geçtiğimiz günlerde 36 farklı Huawei ve Honor modelinin, EMUI 10.1 güncellemesi alacağını sizlerle paylaşmıştık.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, EMUI 10.1 güncellemesini Avrupa'daki bazı Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerine sunmaya başladı. Bu da güncellemenin çok yakında diğer ülkelere de geleceği anlamına geliyor.

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro için sunulan EMUI 10.1 güncellemesi, yaklaşık 4.3GB boyutuyla dikkat çekiyor.

Güncellemeyi HiCare üzerinden kontrol edebilir veya Ayarlar uygulaması aracılığıyla manuel olarak denetleyebilirsiniz.

Ancak bulunduğunuz konuma bağlı olarak güncellemeyi alma zamanınız da değişiklik gösterebilir.

EMUI 10.1 ALACAK HUAWEİ VE HONOR TELEFONLAR

Üç farklı modelden oluşan Huawei P40 ailesiyle beraber gelen yeni Huawei EMUI 10.1 güncellemesi, aşağıdaki modeller için de yayınlanacak. (Bu güncelleme Honor modellerine Magic UI 3.1 olarak gelecek.)

Huawei:

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Enjoy 10S

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Honor:

Honor V30 (Magic UI 3.1)

Honor V30 Pro (Magic UI 3.1)

Honor V20 (Magic UI 3.1)

Honor Magic 2 (Magic UI 3.1)

Honor 20 (Magic UI 3.1)

Honor 20 Pro (Magic UI 3.1)

Honor 20S (Magic UI 3.1)

Honor 9X (EMUI 10.1)

Honor 9X Pro (EMUI 10.1)

Honor 20 Youth Edition (EMUI 10.1)

Tablet:

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 10.8-inch

Huawei MediaPad M6 8.4-inch

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition







