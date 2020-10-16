Huawei Mate 40 serisi 6 arka kamera ile gelecek

Huawei Mate 40 ile ilgili yeni ortaya çıkan bir sızıntı, telefonun 6 arka kameraya sahip olduğunu gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin üzerinde çalıştığı amiral gemisi modellerini içeren Mate 40 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Son dönemlerde ABD'nin baskılarını iyiden iyiye hisseden Çinli şirket, yeni üst seviye modelleriyle rekabetin içerisinde yer almaya çalışacak. Ancak muhtemelen Mate 40 serisi, Huawei'nin kendi işlemcilerini kullandığı son telefonlar olacak.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, ABD'nin kısıtlamaları nedeniyle 15 Eylül'den itibaren artık Kirin işlemcilerinin üretilmeyeceğini ve bunun büyük bir kayıp olacağını vurgulamıştı.

6 ARKA KAMERA İLE GELECEK

Sızdırılan bilgilere göre seride yer alan Huawei Mate 40 Pro+, 6 arka kameraya sahip olacak. Leica VARIO-SUMMLUX-H1: 1.8-3.4 / 18-125ASPH lensin kullanılacağı kamera kurulumu, f/1.8-3.4 diyafram aralığı ve 18-125 mm yakınlaştırma oranı ve 50MP ana çözünürlük ile gelecek.

Huawei Mate 40 serisinin gücünü Kirin 1000 işlemcisinden alması bekleniyor. 90 Hz yenileme hızı sunan bir ekranla gelmesi beklenen telefonlarda, çentikli tasarımın olacağı söyleniyor.

Huawei Mate 40 serisi ile ilgili şimdilik bilinen çok fazla bir detay yok. Ancak kesin olan bir şey var: Huawei Mate 40, Google servislerinden yine yoksun olacak.

22 EKİM'DE TANITILACAK

Huawei Mate 40 serisi, 22 Ekim'de düzenlenecek etkinlik ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Telefonlar ile ilgili yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.