Huawei Mate 80 serisi yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Huawei, 25 Kasım tarihinde Çin'de gerçekleştireceği etkinlik öncesinde Mate 80 serisinin en dikkat çeken özelliğini resmen duyurdu.

Şirket, Weibo üzerinden paylaştığı bir video ile yeni modellere eklenecek "Outdoor Modu" (Dış Mekan Modu) özelliğini doğruladı.

OUTDOOR MODU İLE 14 GÜN KULLANIM

Huawei'nin açıklamasına göre bu yeni mod, telefonun tek bir şarjla 14 güne kadar açık kalmasını sağlıyor.

Özellikle kamp, doğa yürüyüşü ve elektriğe erişimin zor olduğu durumlar için geliştirilen bu özellik, akıllı telefon standartlarını zorluyor.

Sistem bu modda kaynakları agresif bir şekilde optimize ederek arka plan görevlerini sınırlandırıyor ve güç tüketimini minimuma indiriyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mate 80 serisi; Kirin işlemci, 100W hızlı şarj desteği ve gelişmiş soğutma sistemleriyle piyasaya sürülecek.

Ancak cihazın uluslararası pazarda Android uygulama desteği sunmaması, kullanıcılar için bir kısıtlama olmaya devam ediyor.

Huawei, 25 Kasım'daki etkinlikte Mate 80 serisine ek olarak yeni nesil katlanabilir telefon Mate X7 ve MatePad Edge tablet modelini de tanıtacak.