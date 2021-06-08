Huawei MateBook D15 i3, Türkiye'de satışa çıktı

Huawei, giriş seviye dizüstü bilgisayarı MateBook D15 i3'ü Türkiye'de satışa sundu. İşte MateBook D15 i3 Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni nesil dizüstü bilgisayarlarını Türkiye pazarına getirmeye devam ediyor.

Şık tasarımları ve yeni nesil donanımlar ile Türkiye'de fazlasıyla popüler olan MateBook D serisine yeni bir model daha eklendi. Huawei, MateBook D15 i3 dizüstü bilgisayarını Türkiye'de satışa sundu.

Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunan MateBook D15 i3; hafif ve sağlam donanımı, FullView ekran özellikleri ve güçlü performansıyla kullanıcılarla buluşacak.

HUWEI MATEBOOK D15 i3 ÖZELLİKLERİ

Yeni Huawei MateBook D15, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

MateBook D15 i3, ayrıca 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB-C bağlantı noktası ile birlikte 1 adet HDMI ve ses giriş-çıkış jakını da barındırıyor.

Huawei, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı.

5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D15, yüzde 87'lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16:9 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.

Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan Intel Core i3-10110U işlemciden gücünü alan Huawei MateBook D15, Huawei Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.

Huawei MateBook D15, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 42 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. Huawei MateBook D15, bilgisayarı 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj edebilen 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor.

Huawei MateBook D15'in güç düğmesi diğer tüm Huawei dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip. Klavyede gizlenmiş gömme kamera ile kullanıcı istediğinde bir kez basarak kamerayı ortaya çıkarabilir.

Olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek için tekrar kamerayı kapatmak yeterli oluyor. Kötü niyetli bir kişi bilgisayara sızsa bile fiziksel olarak gizlenmiş kameradan hiçbir görüntü alamaz.

TÜRKİYE FİYATI

Intel Core i3-10110U işlemcili Huawei MateBook D15 i3, 5 bin 499TL tavsiye edilen kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.