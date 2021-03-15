Huawei P50, devasa kamera modülüyle ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin tanıtmaya hazırlandığı akıllı telefon modeli P50'nin, devasa kamera modülüne sahip render görüntüleri oluşturuldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Huawei P50 hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen OnLeaks, sızdırılan bilgiler doğrultusunda telefonun yüksek kaliteli render görüntülerini yayınladı.

Yayınlanan görüntülere baktığımızda, Huawei P50'nin serinin diğer modellerine göre oldukça farklı görüneceğini söyleyebiliriz.

DEV KAMERA MODÜLÜ DİKKAT ÇEKTİ

Huawei P50'de en fazla dikkat çeken şey, arkadaki iki büyük dairenin bulunduğu kamera modülü oldu. Sızan bilgilere göre Huawei, daha önce mobil cihazlarda kullanılanların en büyüğü olan 1 inçlik bir sensör kullanacak.

Huawei P50, merkezde küçük bir delik bulunan 6,3 inç ekrana sahip olacak. Üst ve alt çerçevelere yerleştirilmiş bir ekran altı parmak izi tarayıcısı ve stereo hoparlörlerle gelmesi beklenen telefon, ayrıca bir de kızılötesi bağlantı noktasını barındıracak.

Huawei P50 hakkında şimdilik başka bir detay yok. Bu nedenle OnLeaks tarafından oluşturulan render görüntüleriyle sizleri baş başa bırakalım.