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    Huawei ve Nokia arasındaki patent anlaşması

    Bir zamanların popüler akıllı telefon üreticileri Huawei ve Nokia arasındaki lisans anlaşmasının uzatıldığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 11:35
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    Huawei ve Nokia arasındaki patent anlaşması

    ABD'nin yaptırımları nedeniyle oldukça zor durumda kalan ve akıllı telefon pazarında kan kaybeden Huawei, bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia ile birlikte çalışıyor.

    Nokia ve Huawei, yeni bir patent lisansı anlaşmasına vardı. Hem Huawei hem de Nokia yeni lisans anlaşmalarını kamuoyuna duyursa da herhangi bir detay paylaşmadı.

    Patent kameraları içerebilir

    Firmaların artık 5G teknolojileri üzerinde birlikte çalışmadığı biliniyor. Bu nedenle yeni anlaşma, Nokia’nın sahip olduğu kamera patentleri hakkında olabilir.

    Huawei’ye, ABD Hükümeti’nden ve firmalarından ciddi ambargo uygulansa da şirket Avrupa ve Asya merkezli firmalar ile anlaşmaya devam ediyor.

    nokia huawei


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