Huawei, Washington lobicisi Podesta'ya 1 milyon dolar ödedi

Çinli telekomünikasyon devi Huawei, Demokrat lobici Tony Podesta'ya Biden yönetimi adına lobi yapması için 1 milyon dolar verdi.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansını kaybeden Huawei, Joe Biden'ı bir fırsat olarak görüyor.

Uzun süredir güvenlik endişeleri nedeniyle kara listede olan ve ABD'li şirketlerle iş yapamayan Huawei, yeni başkanla birlikte bu sorunları çözmek istiyor.

Çinli şirket, Amerikan şirketleriyle iş yapmasını engelleyen başkanlık kararnamelerini geri aldırmak üzere kesenin ağzını açtı.

DEMOKRAT LOBİCİYE 1 MİLYON DOLAR VERDİ

Çinli telekomünikasyon devi Huawei, Demokrat lobici Tony Podesta'ya Biden yönetimi adına lobi yapması için 1 milyon dolar ödeme yaptı.

Daha önce, Çinli şirketin lobiciye 500 bin dolar verdiği belgelerde yer almıştı; ancak yeni gelen bilgiler, bu ödemenin ikişer taksit halinde toplam 1 milyon olarak yapıldığını gösteriyor.

Tony Podesta, Demokrat aday Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyasının başkanlığını yürüten ve aynı zamanda Demokrat olan eski Başkan Barack Obama'nın kıdemli Beyaz Saray danışmanı olarak görev yapan John Podesta'nın kardeşi.

Federal açıklamalara göre Huawei, bu yıl şimdiye kadar iç ve dış lobicilere yaklaşık 3,42 milyon dolar harcadı.