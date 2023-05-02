Huawei'den ChatGPT'ye rakip: NetGPT Huawei, kendi yapay zekalı sohbet robotu için Çin Patent Ofisi'ne ticari marka başvurusunda bulundu.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Birçok şirket, söz konusu yapay zeka sohbet robotunu kendi ürünlerini entegre etmeye başladı.

Daha önce, ChatGPT'yi ürünlerine entegre etmeyeceğini ve bunun yerine daha gelişmiş yapay zeka teknolojileri geliştirmeye odaklanacağını açıklayan Huawei'nin planları ortaya çıktı.

Huawei'den yeni yapay zeka sohbet botu: NetGPT

Huawei kendi yapay zekalı sohbet robotu için Çin Patent Ofisi'ne ticari marka başvurusunda bulundu. NetGPT isimli ticari markanın şu anda onay sürecinde olduğu belirtiliyor.

ChatGPT'ye benzer bir sohbet robotu olması beklenen NetGPT hakkında şimdilik başka bir ayrıntı yok.