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    Huawei'den elektrkli otomobil

    Daha çok telekomünikasyon ürünleriyle bilinen Çinli şirket Huawei, ilk elektrikli otomobilini tanıttı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 02:56
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    Huawei'den elektrkli otomobil

    Huawei Tüketici Faaliyet Grubu CEO'su Richard Yu, Aito M5'in menzilinin Model Y'ye göre daha uzun olduğunu ve daha fazla güç sunduğunu söyledi.

    ACİL DURUM İÇİN FOSİL YAKIT DEPOSU DA VAR

    Araç, bataryasının bitmesi gibi durumlarda menzilini uzatmak için fosil yakıt deposuna da sahip.

    Huawei den elektrkli otomobil #1

    TESLA'DAN DAHA UCUZ

    Otomobilin fiyatı 250 bin yuandan (39 bin dolar) başlıyor. Bu rakam 280 bin 752 yuandan başlayan Tesla'nın Y modelinden daha düşük.

    Huawei den elektrkli otomobil #2

    TESLİMATLAR 20 ŞUBAT'TAN SONRA

    Yu ayrıca, araç teslimatlarının 20 Şubat’tan itibaren yapılmasını beklediklerini söyledi.

    Huawei den elektrkli otomobil #3

    Huawei den elektrkli otomobil #4

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