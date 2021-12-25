Huawei'den elektrkli otomobil

Daha çok telekomünikasyon ürünleriyle bilinen Çinli şirket Huawei, ilk elektrikli otomobilini tanıttı.

Huawei Tüketici Faaliyet Grubu CEO'su Richard Yu, Aito M5'in menzilinin Model Y'ye göre daha uzun olduğunu ve daha fazla güç sunduğunu söyledi.

ACİL DURUM İÇİN FOSİL YAKIT DEPOSU DA VAR

Araç, bataryasının bitmesi gibi durumlarda menzilini uzatmak için fosil yakıt deposuna da sahip.

TESLA'DAN DAHA UCUZ

Otomobilin fiyatı 250 bin yuandan (39 bin dolar) başlıyor. Bu rakam 280 bin 752 yuandan başlayan Tesla'nın Y modelinden daha düşük.

TESLİMATLAR 20 ŞUBAT'TAN SONRA

Yu ayrıca, araç teslimatlarının 20 Şubat’tan itibaren yapılmasını beklediklerini söyledi.