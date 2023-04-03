Huawei'den karşı hamle! ABD yaptırımlarına yanıt geliyor Huawei, ABD yaptırımlarına 14 nanometre ve üzeri yerli yarı iletken üretimiyle cevap vermeyi planlıyor.

ensonhaber.com

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, ürünlerinde kullanılan parçalarda değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Huawei, yerli çip üretimiyle yanıt vermek istiyor

Huawei, ABD yaptırımlarına 14 nanometre ve üzeri yerli yarı iletken üretimiyle cevap vermeyi planlıyor.

Huawei'nin başkanı Eric Xu, Çin'in yarı iletken endüstrisinin ABD yaptırımlarının bir sonucu olarak “yeniden doğacağını” ve Huawei'nin ön planda olacağını düşünüyor.

Xu, Huawei ve diğer Çinli firmaların ortaklaşa 14 nanometre ve üzeri yarı iletkenler için çip tasarım araçlarını oluşturduğunu söyledi.

Yeni gelişme, şirket için her ne kadar umut verici olsa da Huawei'nin pazarda rekabet edebilmesi için çok daha küçük nanometre boyutlarına ihtiyacı var. Çünkü günümüzde TSMC ve Samsung, 3nm üretime geçiş yapmaya hazırlanıyor.