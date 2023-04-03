Huawei'den tarihi kayıp! Net kar yüzde 69 düştü Çinli teknoloji devi Huawei, 2022 yılında net kârının yıllık yüzde 69 düşüşle 5,18 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

ensonhaber.com

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, artık eskisi kadar kâr elde edemiyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, 2022 yılında net kârının yıllık yüzde 69 düşüşle 5,18 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Huawei, kârdaki düşüşün nedenleri olarak yükselen emtia fiyatlarını, Çin'in geçen yılki sıkı pandemi kontrollerini ve araştırma ve geliştirme harcamalarındaki artışı gösterdi.

Telefon bölümündeki gelirler de düştü

Huawei'nin akıllı telefon bölümü, yüzde 11 düşüşle 31.1 milyar dolar gelir elde ederken, telekomünikasyon bölümü ise yüzde 0,9 artışla 41 milyar dolar geliri kasasına koydu.

Artık mobil pazarı ana odağı olmaktan çıkaran Çinli şirket, daha çok bulut bilişim ve otomotiv gibi alanlara yatırım yapmaya başladı.

Söz konusu yatırımların meyvelerini verdiğini söyleyebiliriz. Huawei’nin bulut bilişim gelirlerinin bir kısmını içeren kurumsal bölümü, önceki yıla göre yüzde 30 artışla 19.3 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.