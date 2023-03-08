Huawei'nin ardından Xiaomi'ye açılan davalar artıyor Huawei, kendisine ait teknolojileri çalmakla suçladığı Xiaomi'ye dava açmıştı. Çinli şirket, şimdi de Avrupa ve Hindistan'da mahkemeye verildi.

Son zamanlarda bazı teknoloji şirketleri patentlerle ilgili anlaşmazlıklar yaşıyor. Şimdi bu şirketlere Xiaomi ve Huawei de eklendi.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, kendisine ait dört patenti ihlal ettiği gerekçesiyle bir diğer Çinli şirket Xiaomi'ye dava açmıştı.

ABD'nin uyguladığı sıkı ambargolar nedeniyle akıllı telefon pazarında kan kaybeden Huawei, rakibini teknolojilerini çalmakla suçluyor.

Xiaomi'ye yeni davalar açıldı

Bu kez dokunmatik geri bildirim teknolojileri ile ilgili, Xiaomi'ye Avrupa’da ve Hindistan’da lisans davaları açıldı.

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Dokunmatik geri bildirim teknolojileri geliştiren Immersion Corporation, bazı patentlerin ihlal edildiği gerekçesiyle Fransa, Almanya ve Hindistan'da Xiaomi’ye dava açtığını duyurdu.

Şirket, dokunmatik geri bildirim ile ilgili birden fazla patentin, Xiaomi akıllı telefonlarda izinsiz bir şekilde kullanıldığını söylüyor.

Şimdi Xiaomi'nin önünde iki seçenek var. Çinli şirket, ya Immersion Corporation ile uzlaşacak ve bir miktar tazminat ödeyecek ya da mahkemenin karar vermesini bekleyecek.