Huawei'nin Çin'deki laboratuvarında yangın çıktı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı. Yangında yaralanan olup olmadığı şu an için bilinmiyor.

Son zamanlarda ABD ile sık sık karşı karşıya gelen Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin, Çin'in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrinde bulunan laboratuvarında büyük bir yangın çıktı.

Songshan Gölü yakınlarında bulunan ve henüz tam olarak faaliyete geçmediği için çalışan sayısı çok az olan laboratuvardaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Devlet yayın kuruluşu CCTV, resmi Weibo hesabından yaptığı açıklamada, yangının şu anda söndürüldüğünü ve herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

Çin'de Huawei'nin laboratuvarında yangın - VİDEO

4G VE 5G ANTENLERİ TEST EDİLİYORDU

Konuya aşina olan bir kaynak, Huawei'nin bu laboratuvarda baz istasyonu işiyle ilgili 4G ve 5G antenlerini test ettiğini ve malzemeler üzerinde araştırma yaptığını söyledi.