Huawei'nin HarmonyOS çalıştıran ilk ürünleri Türkiye'de: İşte fiyatlar

Huawei, Türkiye'de gerçekleştirdiği bir etkinlik kapsamında HarmonyOS ile çalışan bazı ürünlerin Türkiye'de satışa çıkarıldığını açıkladı.

Huawei, geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sisteminin yeni sürümünü 2 Haziran'da tanıtmıştı.

HarmonyOS ile birlikte, Huawei'nin ürün gamındaki akıllı saatler, telefonlar veya tabletler tek bir işletim sistemi ile çalışacak. Bu sayede, cihazlar arası iletişim çok daha basit bir şekilde gerçekleşecek.

HARMONYOS ÇALIŞTIRAN YENİ MODELLER TÜRKİYE'DE

Huawei, ülkemizde düzenlediği bir etkinlikte HarmonyOS ile çalışan ilk ürünlerinin Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre; HarmonyOS'la çalışan MatePad 11, FreeBuds 4 ile Watch 3 Türkiye'deki tüketiciler tarafından satın alınabilecek.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ilerleyen zamanlarda çok daha fazla sayıda HarmonyOS ile çalışan cihazın Türkiye'de satılacağının sinyalleri verildi.

Huawei'nin Türkiye'de satışa sunduğu HarmonyOS destekli ilk ürünlerinden bir tanesi olan FreeBuds 4 kulaklıkları, 1.399 TL'ye Türkiye'de satışa sunulacak.

HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan ve şirketin en yeni akıllı saati olan Huawei Watch 3'ün henüz Türkiye fiyatı açıklanmış değil.

Huawei'nin HarmonyOS ile çalışan yeni tableti MatePad 11 modeli ise 4 bin 299 TL karşılığında satın alınabilecek.