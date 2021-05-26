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- Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS, 2 Haziran'da geliyor
Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS, 2 Haziran'da geliyor
- Haber Merkezi
- 26.05.2021 - 13:10
- Güncelleme : 26.05.2021 - 13:16
ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.
Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, daha sonra Android'e rakip olacak HarmonyOS isimli kendi mobil işletim sistemini geliştirmeye başlamıştı.
Kısa süre önce Çin'deki geliştiriciler için bir test sürümü yayınlayan Huawei, artık kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazır.
HARMONYOS 2 HAZİRAN'DA GELİYOR
YouTube ve Weibo'daki resmi HarmonyOS hesaplarından bir paylaşım yapan Huawei, 2 Haziran 2021'de (TSİ 15.00) HarmonyOS işletim sistemini tanıtacağını açıkladı.
Öte yandan, tanıtım etkinliğinin küresel çapta mı yoksa Çin'e özel olarak mı gerçekleşeceği konusunda bilgi verilmedi.
HARMONYOS ALACAK TELEFONLAR
HarmonyOS ; yalnızca akıllı telefonlar için değil, aynı zamanda akıllı saatler, akıllı ev aletleri, araç sistemleri ve televizyonlar için de kullanılabiliyor. Örneğin şirket, geçtiğimiz yıl aralık ayında HarmonyOS ile çalışan Vision S serisi yeni TV modellerini tanıtmıştı.
Huawei, HarmonyOS işletim sistemini bu yıl 300 ila 400 milyon cihazda kullanıma sunmayı planlıyor. Ancak resmi olarak güncellemeyi alacak telefonlar paylaşılmadı. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir sızıntıya göre, güncellemeyi alacak Huawei modelleri şu şekilde:
- Huawei Mate 40
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Mate 40 Pro+
- Huawei Mate 40 RS Porsche Design
- Huawei Mate X
- Huawei Mate Xs
- Huawei Mate X2
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Mate 30 4G
- Huawei Mate 30 Pro 4G
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei Nova 8
- Huawei Nova 8 Pro
- Huawei Nova 7 Pro 5G
- Huawei Nova 7 5G
- Huawei Nova 7 SE
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 X 4G
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Mate 20 RS
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Nova 6 SE
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MatePad Pro 5G
- Honor Tablet V6
- Huawei Watch GT 2 Pro
- Huawei Watch GT 2e
- Huawei Watch GT 2