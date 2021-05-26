Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS, 2 Haziran'da geliyor

Huawei, Android alternatifi olan "HarmonyOS" isimli yeni işletim sistemini 2 Haziran'da tanıtacağını açıkladı.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, daha sonra Android'e rakip olacak HarmonyOS isimli kendi mobil işletim sistemini geliştirmeye başlamıştı.

Kısa süre önce Çin'deki geliştiriciler için bir test sürümü yayınlayan Huawei, artık kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazır.

HARMONYOS 2 HAZİRAN'DA GELİYOR

YouTube ve Weibo'daki resmi HarmonyOS hesaplarından bir paylaşım yapan Huawei, 2 Haziran 2021'de (TSİ 15.00) HarmonyOS işletim sistemini tanıtacağını açıkladı.

Öte yandan, tanıtım etkinliğinin küresel çapta mı yoksa Çin'e özel olarak mı gerçekleşeceği konusunda bilgi verilmedi.

HARMONYOS ALACAK TELEFONLAR

HarmonyOS ; yalnızca akıllı telefonlar için değil, aynı zamanda akıllı saatler, akıllı ev aletleri, araç sistemleri ve televizyonlar için de kullanılabiliyor. Örneğin şirket, geçtiğimiz yıl aralık ayında HarmonyOS ile çalışan Vision S serisi yeni TV modellerini tanıtmıştı.

Huawei, HarmonyOS işletim sistemini bu yıl 300 ila 400 milyon cihazda kullanıma sunmayı planlıyor. Ancak resmi olarak güncellemeyi alacak telefonlar paylaşılmadı. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir sızıntıya göre, güncellemeyi alacak Huawei modelleri şu şekilde:

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei Mate X2

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Honor Tablet V6