Huawei'nin telefon satışları bu yıl 50 milyonun altında kalacak

2020'de 170 milyon akıllı telefon satışı yapan Huawei'nin, 2021 yılında ise 50 milyonun altına düşmesi bekleniyor.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, daha sonra Android'e rakip olacak HarmonyOS isimli kendi işletim sistemini tanıtmıştı.

Gelen bilgilere göre Çinli şirket, 2021 yılında üzerindeki baskıyı daha şiddetli hissetmeye başlayacak. Huawei'nin bu yıl telefon satışlarında ağır bir darbe alması bekleniyor.

50 MİLYONUN ALTINDA KALABİLİR

Tayvan merkezli TrendForce, 2020 yılında 170 milyon adet akıllı telefon satan Huawei'nin, 2021'de 45 milyon satış yapacağını tahmin ediyor.

2020 yılını Samsung ve Apple'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Huawei, tahminlere göre 2021'de 7. sıraya kadar gerileyecek.





TrendForce'un tahminlerine göre Huawei dışındaki diğer akıllı telefon üreticileri, 2021 ile birlikte satışlarını artırarak Huawei'yi yavaş yavaş listenin alt sıralarına itecek.

Bakalım Huawei, ABD baskılarından kurtulup 2021'i bir fırsat yılına çevirebilecek mi? Bu sorunun yanıtını hep birlikte bekleyip göreceğiz.