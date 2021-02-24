Huawei'nin ürettiği ilk monitör Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei, ilk monitörünü Almanya'dan başlayarak dünya genelinde satışa sunuyor. İşte yeni monitörün fiyatı...

Son dönemlerde ABD'nin baskısını iyiyden iyiye hisseden ve akıllı telefon satışlarında rakiplerinin gerisinde kalan Huawei, farklı pazarlarda elini güçlendirmeye çalışıyor.

Huawei, geçtiğimiz yılın sonlarında ilk masaüstü bilgisayarı olan MateStation B515 modelini monitörü ile birlikte satışa çıkarmıştı.

Çinli şirket, şimdi ise MateStation B515'in yanında set şeklinde sunduğu ilk monitörü Huawei Display 23.8'i ayrı olarak Avrupa'da satışa sunuyor.

HUAWEI DISPLAY ÖZELLİKLERİ

Huawei Display 23.8, adından da anlaşılacağı gibi 23,8 inçlik ekran büyüklüğüne sahip. Bu IPS ekran, 1920 x 1080 çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor.

250 nit parlaklık ve 178 derece görüş açısına da sahip olan monitör, aynı zamanda TÜV Rheinland tarafından verilen düşük mavi ışık sertifikası ile birlikte geliyor.

Kontrast oranı 1000:1 olan panel aynı zamanda NTSC renk uzayının yüzde 72'sini destekliyor.

Monitörün arka tarafında HDMI ve VGA bağlantı noktaları mevcut. Son olarak monitörün üst ve yan çerçeve kalınlıkları ise 5,7mm.

Huawei Display 23.8, ilk etapta Almanya'da 159 euro fiyatla ön siparişe açıldı. Huawei, daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde de monitörünü satışa çıkaracak.