Huawei'nin Uygur Türklerini tespit eden yüz tanıma sistemi için patent aldığı iddia edildi

Huawei'nin Uygur Türklerini tespit eden yüz tanıma sistemi için patent aldığı iddia edildi

Huawei'nin, Uygur Türklerini yaya kalabalığı içinde, etnik-fenotipik özelliklerine göre tespit edebilen bir teknoloji için patent başvurusunda bulunduğu söyleniyor.

ABD'nin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ABD'li şirketlerle ve ortaklarıyla iş yapamaz hale gelen Huawei, son zamanlarda yüz tanıma teknolojileri sayesinde oldukça eleştiriliyor.

Video izleme teknolojilerini inceleyen ABD'li araştırma şirketi IPVM, Huawei'nin 2018'de Çin Bilimler Akademisi ile birlikte, "yaya özelliklerini tanımlama" başlığı altında yaptığı patent başvurusunda, teknolojinin "Uygur" etnik özelliklerini tespit edebileceğini ileri sürdü.

Patent başvurusuyla ilgili dokümanda; teknolojinin yayaları, cinsiyet, yaş, beden tipi, kılık kıyafet tarzının ve yanı sıra "ırka" göre tanımlayabileceği, "Han Çinlisi mi Uygur Türkü mü" olduğunu belirleyebileceği bilgisinin yer aldığı iddia edildi.

HUAWEI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Huawei, söz konusu teknolojinin etnik bir tanımlamayı amaçlamadığını belirterek, "Huawei, teknoloji kullanılarak yapılan etnik ayrımcılık başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Bireylerin ırklarına yönelik herhangi bir faaliyet asla araştırma - geliştirme (Ar-Ge) projelerimizin ve uygulamalarımızın bir parçası olmamıştır. Teknolojinin tüm kesimler için özenle ve herkese fayda sağlayacak, kapsayıcı bir bütünlükle geliştirilmesi için sürekli çalışıyoruz." denildi.

IPVM, daha önce yayınladığı belgelerde, Çinli yapay zeka şirketi Sensetine ve yüz tanıma teknolojilerinde uzman Megvii şirketlerinin, Uygur Türkleri'ni tanımlamayı hedefleyen etnik kodlar içeren teknolojiler için patent başvurularında bulunduğunu ileri sürmüştü.

GRIEZMANN, HUAWEI İLE ANLAŞMASINI İPTAL ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl aralık ayında sosyal medyadan açıklama yapan Fransız futbolcu Antoine Griezmann, sponsorları arasındaki Huawei firmasının, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine yardımcı olduğu iddiası üzerine, şirketle bağını kopardığını açıklamıştı.