Huawei'nin yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2 Pro tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

Huawei, 10 Eylül'de başlayan geliştiriciler konferansında yeni akıllı saat modeli Watch GT 2 Pro'yu duyurdu. Huawei Watch GT 2 Pro tüm özellikleriyle haberimizde.

Huawei'nin uzun süredir beklenen etkinliği Huawei Geliştirici Konferansı 2020 (HDC 2020), 10 Eylül'de başladı ve 12 Eylül'de sona erecek.

Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte, yeni ürün ve servislerin yanı sıra teknoloji konularında da oturumlar düzenleniyor.

Etkinlik sırasında yeni EMUI 11 sürümünü duyuran Huawei, şimdi de yeni akıllı saat modeli Watch GT 2 Pro'yu tanıttı.





HUAWEI WATCH GT 2 PRO ÖZELLİKLERİ

1,39 inç büyüklüğünde ve 454 x 454 piksel çözünürlüğünde OLED ekrana sahip Huawei Watch GT 2 Pro, 4GB depolama alanına ve GPS ve Bluetooth 5.1 gibi bağlantı teknolojilerine sahip.

LTE bağlantısını desteklemeyen yeni akıllı saat, 455 mAh batarya ve LiteOS işletim sistemi ile kullanıcılarla buluşacak.

İvmeölçer, jiroskop, pusula, ortam ışığı, kalp atış hızı ve barometre gibi sensörlerle donatılan Huawei Watch GT 2 Pro, aynı zamanda 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı bir yapıya sahip.

Son olarak siyah ve gri renk seçenekleriyle satışa çıkacak olan saatin fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.