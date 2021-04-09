Huawei'nin yeni monitörü AD80 Türkiye'de satışa sunuldu

Huawei'nin MateBook Serisi dizüstü bilgisayarlarında kullandığı FullView teknolojisini masaüstüne getiren monitörü AD80, Türkiye'de satışa çıktı.

Son dönemlerde ABD'nin baskısını iyiyden iyiye hisseden ve akıllı telefon satışlarında rakiplerinin gerisinde kalan Huawei, farklı pazarlarda elini güçlendirmeye çalışıyor.

Huawei, geçtiğimiz yılın sonlarında ilk masaüstü bilgisayarı olan MateStation B515 modelini monitörü ile birlikte satışa çıkarmıştı.

Çinli şirket, şimdi ise MateStation B515'in yanında set şeklinde sunduğu ilk monitörü Huawei AD80'i ayrı olarak Türkiye'ye getirdi.

HUAWEI AD80 ÖZELLİKLERİ

Şubat ayında bazı Avrupa ülkelerinde satışa çıkan Huawei AD80, 23,8 inçlik ekran büyüklüğüne sahip. Bu IPS ekran, 1920 x 1080 çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor.

250 nit parlaklık ve 178 derece görüş açısına da sahip olan monitör, aynı zamanda TÜV Rheinland tarafından verilen düşük mavi ışık sertifikası ile birlikte geliyor.

Kontrast oranı 1000:1 olan panel, aynı zamanda NTSC renk uzayının yüzde 72'sini destekliyor.

Monitörün arka tarafında HDMI ve VGA bağlantı noktaları mevcut. Son olarak monitörün üst ve yan çerçeve kalınlıkları ise 5,7mm.

HUAWEI AD80 TÜRKİYE FİYATI

Huawei AD80 monitör, 1.399 TL satış fiyatı ile Huawei Online Mağaza'da tüketiciler ile buluşuyor. 1,5 metrelik HDMI kablosu ile birlikte gelen monitörü satın alan tüketiciler, ayrıca yalnızca 1 TL fark ile 249 TL değerindeki Huawei WS318 Wi-Fi yönlendirici sahibi de oluyor.