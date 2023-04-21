Huawei'ye sabit disk ihraç eden Seagate, 300 milyon dolar ceza aldı ABD, Çinli teknoloji devi Huawei'ye sabit disk sürücüleri satarak ihracat kontrollerini ihlal ettiği gerekçesiyle Seagate şirketine 300 milyon dolar ceza kesti.

ensonhaber.com

Huawei, ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika endişeleri nedeniyle şirkete Amerikan mallarının satışını azaltma çabalarının bir parçası olarak 2019'da ticaret kısıtlamaları listesine alınmıştı.

ABD, teknolojinin Çin ordusu tarafından insan hakları ihlallerini desteklemek veya ABD ulusal güvenliğini tehdit etmek için kullanılabileceğini düşünüyor. Çin ise söz konusu iddiaları reddediyor.

ABD'den Seagate şirketine büyük ceza

ABD, Çinli teknoloji devi Huawei'ye sabit disk sürücüleri satarak ihracat kontrollerini ihlal ettiği gerekçesiyle Seagate şirketine 300 milyon dolar ceza kesti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Seagate Technology'nin 2020'de ihracat kontrollerinin uygulanmasına başlanmasının ardından Huawei'ye 1,1 milyar dolardan fazla mal sevk ettiğini bildirdi.

Seagate, bu nedenle kesilen 300 milyon dolarlık cezayı 5 yıl boyunca her üç ayda bir 15 milyon dolarlık taksitler halinde ödeyecek.