Hubble, binlerce galaksiyi fotoğrafladı

Hubble Uzay Teleskobu, konfeti gibi parıldayan 5 bin antik galaksinin fotoğrafını çekti.

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerini çekerek bilgi sağlıyor.

Binlerce galaksi aynı karede

Hubble Uzay Teleskobu'ndan yeni yayınlanan bir görüntüde, farklı şekil ve boyutlarda binlerce uzak, ilkel galaksinin kızılötesi ışıkta parladığı görülüyor.

Bilim insanları, galaksilere morötesi ışıkta bakarak içlerinde hangi kimyasalların olduğunu keşgetmeye çalışıyor. Bu bilgiler, galaksilerin nasıl oluştuğu ve geliştiği hakkında bilim insanlarına fikir veriyor.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.