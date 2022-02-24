Hubble, birbirine çarpan galaksileri görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, birbirine çarpan iki galaksinin oluşturduğu uzay üçgenini yakaladı.

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, uzayı gözlemlemeye devam ediyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, birbirine çarpan iki galaksinin oluşturduğu "uzay üçgenini" fotoğrafladı.

Yayınlanan fotoğrafta, Arp 143 isimli galaksilerin meydana getirdiği yıldız oluşum bölgesi görülüyor.

NASA’nın paylaştığı fotoğrafın sağında ışıltılı, çarpık ve sarmal galaksi NGC 2445 gözüküyor. Soldaysa "daha sönük" NGC 2444 var.

BİRBİRİNİN İÇİNDEN GEÇİYORLAR

Uzmanlar, galaksilerin birbirlerinin içinden geçtiğini ve bu sayede NGC 2445’te yıldız oluşumu başladığını söylüyor.

Bilim insanları, NGC 2445’in merkezine yakın yerlerdeki yeni yıldızların yaklaşık 1 milyon ila 2 milyon yaşında olduğunu tahmin ediyor.

İkilinin arasındaki mavi görünen bölgedeki yaşlı yıldızlarınsa 50 milyon ila 100 milyon yıl önce oluştuğu düşünülüyor.