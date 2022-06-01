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    Hubble, gizlenmiş bir galaksiyi görüntüledi

    Samanyolu'nun arkasına gizlenmiş galaksi, Hubble Uzay Teleskobu'nun gözünden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 09:58
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    Hubble, gizlenmiş bir galaksiyi görüntüledi

    1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

    NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerini çekerek bilgi sağlıyor.

    Samanyolu'nun ardında gizlenen galaksi

    NASA, birkaç hafta önce Samanyolu’nun arkasına sıkışmış gizli bir galaksinin görüntüsünü paylaşmıştı.

    Caldwell 5 olarak da bilinen IC 342 galaksisi, şimdiye kadar gözlemlenen en parlak gök adalardan biri olsa da Samanyolu’nun kalın kozmik tozu tarafından gizlenmişti.

    Hubble, Samanyolu’nun arkasına sıkışmış gizli galaksiyi görüntülemeyi başardı. Gizli galaksi Dünya’dan yaklaşık 11 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. NASA, galaksinin 50 bin ışık yılı genişliğinde olduğunu tahmin ediyor.

    nasa hubble


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