Hubble paylaştı: Uranüs soluklaşıyor Hubble uzay teleskobu, en son Uranüs fotoğraflarında gezegenin soluklaşmaya başladığını ortaya koydu.

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1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; şimdiye kadar binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğruladı.

Hubble'dan Uranüs fotoğrafı

NASA'nın Dünya yörüngesinde yer alan uzay teleskobu Hubble, şimdi de Uranüs gezegenini fotoğrafladı.

Hubble'ın yakaladığı en son Uranüs görüntüleri, mavi gezegenin her zamankinden daha solgun görünmesine neden olan mevsimsel değişiklikleri gösteriyor.

Uranüs'ün Güneş'in etrafındaki yörüngesini tamamlaması yaklaşık 84 yıl sürdüğünden dolayı mevsim değişiklikleri oldukça yavaş gerçekleşiyor.

Hubble'ın 2022'de çektiği yeni Uranüs fotoğrafında, mavi gezegenin kuzey yarımküresinin bir kısmında büyük, soluk bir pus görülüyor.

Hubble ekibi, bu solgunluğun kalınlaşmış bir fotokimyasal pus olduğunu söylüyor.

Hubble'ın gözlemleri ve Uranüs görüntüleri daha fazla veri sağlasa da gezegen hakkındaki gizemleri çözmek için bir uzay aracı gönderilmesi gerekiyor.